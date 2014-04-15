В центре Петербурга замечен пьяный гусар, размахивающий шашкой

В центре Петербурга замечен полураздетый гусар, размахивающий шашкой. Видео появилось в социальных сетях.
Представление состоялось на Английской набережной. Мужчина в гусарской форме выступил с обращением к народу: он яро обещал что-то "показать" русским.
Русские, я вам всем покажу! Смирное стадо!
полураздетый гусар
Судя по видео, петербуржцев тяжело удивить. Очевидцы происходящего старались попросту обойти разъяренного мужчину.
В комментариях под видео пользователи по-разному отреагировали: кто-то ещё больше захотел посетить Петербург, некоторые удивляются спокойствием прохожих, есть и те, кто с юмором отнесся после увиденного.
Вот меня так же подруги после вечера пятницы описывают.
пользователь в комментариях
Кто-нибудь наложите на этот видос "как упоительны в России вечера". Должен получиться шидееевр.
пользователь в комментариях
Ранее мы показывали, как на Невском проспекте пьяный "регулировщик" охраняет автобусную полосу.
Видео: Instagram / klaranabazе
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