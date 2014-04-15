В центре Петербурга замечен пьяный гусар, размахивающий шашкой

Представление состоялось днем 19 августа.

В центре Петербурга замечен полураздетый гусар, размахивающий шашкой. Видео появилось в социальных сетях.

Представление состоялось на Английской набережной. Мужчина в гусарской форме выступил с обращением к народу: он яро обещал что-то "показать" русским.

Русские, я вам всем покажу! Смирное стадо! полураздетый гусар

Судя по видео, петербуржцев тяжело удивить. Очевидцы происходящего старались попросту обойти разъяренного мужчину.

В комментариях под видео пользователи по-разному отреагировали: кто-то ещё больше захотел посетить Петербург, некоторые удивляются спокойствием прохожих, есть и те, кто с юмором отнесся после увиденного.

Вот меня так же подруги после вечера пятницы описывают. пользователь в комментариях

Кто-нибудь наложите на этот видос "как упоительны в России вечера". Должен получиться шидееевр. пользователь в комментариях

Ранее мы показывали, как на Невском проспекте пьяный "регулировщик" охраняет автобусную полосу.

Видео: Instagram / klaranabazе