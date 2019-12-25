Петербурженка получила больше 1 года в колонии за наезд на пешехода у Английской набережной

Потерпевшая скончалась в больнице от причиненных ей травм.

Суд Октябрьского района Северной столицы огласил приговор Алле Гордеевой, которую обвиняют в смертельном наезде на пешехода возле дома по Английской набережной. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что вечером 15 августа прошлого года Гордеева, управляя легковым авто марки Hyundai, двигалась по Английской набережной в сторону площади Труда. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водительница избрала слишком высокую скорость движения (60 км/ч), не уступила дорогу пешеходу и сбила ее.

В результате ДТП пешеходу потерпевшей С. был причинен тяжкий вред здоровью. Смерть С. наступила 17.08.2024 в СПБ ГБУЗ "Городская Мариинская больница" от сочетанной тупой травмы тела. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд расценил действия Гордеевой как нарушение закона и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 3 месяца в колонии-поселении. Обвиняемой также запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

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