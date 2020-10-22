Педофилу из Пушкинского района назначили 10 лет в ИК строгого режима

Свою вину мужчина не признал.

Суд Пушкинского района Северной столицы огласил приговор местному жителю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие полагает, что с 25 по 26 июля прошлого года фигурант уголовного дела, воспользовавшись беспомощным состоянием девушки 2007 года, совершал в ее отношении действия сексуального характера и изнасилование.

Свою вину в произошедшем подсудимый не признал. Процесс проходил в закрытом режиме.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей 200 000 рублей. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV