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В Кингисеппе хулиган получил условный срок из-за подрыва петарды в общественном месте
Сегодня, 15:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кингисеппе хулиган получил условный срок из-за подрыва петарды в общественном месте

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Из-за его действий пострадала 5-летняя девочка.

В Кингисеппе мужчина признан виновным в хулиганских действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 9 августа 2024 года 31-летний обвиняемый, находясь в общественном месте у Летнего сада в городе Кингисеппе, беспричинно, из хулиганских побуждений, подорвал петарду. В результате 5-летней девочке были причинены травмы.

Кингисеппским городским судом обвиняемый признан виновным по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с примирением предмета, используемого в качестве оружия). С учетом этого назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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