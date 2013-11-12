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В бывшем доме графа Шереметева на Английской набережной завершены основные работы
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В бывшем доме графа Шереметева на Английской набережной завершены основные работы

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Здание перестроили по проекту Джакомо Кваренги в 1815 году, оно является памятником федерального значения.

Реставраторы завершили основные работы в бывшем доме графа Шереметева на Английской набережной в Петербурге. Об этом рассказали в Смольном 18 марта. 

Здание перестроили по проекту Джакомо Кваренги в 1815 году, оно является памятником федерального значения. Были восстановлены аварийные несущие конструкции и фасады, также воссозданы по историческим образцам окна и двери, бронзовые люстры, камины, колонны и пилястры из искусственного мрамора. Спасены от разрушения уцелевшие фрагменты живописи. 

Кроме того, восстановили английские витражи, копию картины Рубенса "Снятие с креста" и орган 1877 года. Пространство станет площадкой для симфонических и органных концертов.

Ранее на Piter.TV: реставрация дома Николая Целибеева начинается в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: английская набережная, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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