Реставрация дома Николая Целибеева начинается в Петербурге

Работы хотят завершить к 2026 году.

В Петербурге стартует реставрация дома Николая Целибеева, который является объектом культурного наследия. Об этом 20 февраля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Фасад очистят от загрязнений, многочисленных слоев краски и штукатурки. Кроме того, отремонтируют кирпичную кладку и цоколь из натурального камня.

Особое внимание будет уделено восстановлению декора: отреставрируют две скульптуры на угловой башне и горельефное изображение лошадиной головы над арочным проездом. Работы ведут за счет бюджетных средств Северной столицы.

Реставрацию хотят завершить к 2026 году.

Ранее на Piter.TV: в Русском музее завершена реставрация картин Левитина и Добронравова из Белгорода.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга