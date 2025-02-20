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Реставрация дома Николая Целибеева начинается в Петербурге
Сегодня, 12:46
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Реставрация дома Николая Целибеева начинается в Петербурге

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Работы хотят завершить к 2026 году.

В Петербурге стартует реставрация дома Николая Целибеева, который является объектом культурного наследия. Об этом 20 февраля пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Фасад очистят от загрязнений, многочисленных слоев краски и штукатурки. Кроме того, отремонтируют кирпичную кладку и цоколь из натурального камня.

Особое внимание будет уделено восстановлению декора: отреставрируют две скульптуры на угловой башне и горельефное изображение лошадиной головы над арочным проездом. Работы ведут за счет бюджетных средств Северной столицы. 

Реставрацию хотят завершить к 2026 году. 

Ранее на Piter.TV: в Русском музее завершена реставрация картин Левитина и Добронравова из Белгорода. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: дом целибеева, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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