В Русском музее завершена реставрация картин Левитина и Добронравова из Белгорода

Специалисты петербургского учреждения провели технологические исследования, чтобы выявить скрытые повреждения.

В Русском музее отреставрировали картины из Белгородского государственного художественного музея, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 18 февраля.

Так, были восстановлены два полотна – "Портрет Андрюши" Анатолия Левитина и "На цветочном хозяйстве" Михаила Добронравова. Специалисты петербургского учреждения провели технологические исследования, чтобы выявить скрытые повреждения. После они укрепили красочный слой и кромки.

Картины приехали в Северную столицу в декабре 2024 года на выставку вместе с другими произведениями.

В Белгороде дефицит реставрационных кадров, и в их ведущем Белгородском художественном музее всего один реставратор. Мы уже договорились с белгородскими коллегами, что берем шефство реставрационное над ними. К нам на двухнедельную стажировку приезжает пока что единственный реставратор из Белгорода. Алла Манилова, генеральный директор Русского музея

Полотна отправятся на родину в марте.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в Доме Радио стартовал ремонт крыши.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"