В Петербурге в Доме Радио стартовал ремонт крыши

А внутри здания ведутся строительные работы, они завершатся к концу 2026 года.

В Доме Радио в Петербурге начались ремонт и восстановление крыши. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ВТБ 18 февраля.

Отмечается, что крыше вернут исторический вид. В частности, появятся шесть стеклянных световых фонарей – окон наверху, через них будет попадать свет. А внутри здания ведутся строительные работы, они завершатся к концу 2026 года.

На время работ Дом Радио укрыли временной крышей, а старую кровлю площадью 2,3 тыс. "квадратов" разобрали. Конструкции меняют на стальные, существующие металлические элементы покрывают защитой от огня.

У Дома Радио необычная конструкция крыши. Она включает в себя стеклянные элементы для естественного освещения здания – это зенитные фонари, которые были укрыты металлом еще во время Великой Отечественной войны. Восстановив их, мы вернем в пространство солнечный свет, как это было изначально задумано архитекторами. Дарья Филиппова, вице-президент ВТБ

Напомним, Дом Радио закрыли на реставрацию в апреле 2024 года. В настоящее время специалисты восстанавливают архитектурно-художественную отделку аванзала, фойе и других помещений, укрепляют лестницы и ремонтируют существующие конструкции всего здания.

Ранее мы рассказывали о том, что реставрация фасадов бывшего дома почетного гражданина Николая Целибеева стартует в 2025 году.

Фото: предоставлены пресс-службой ВТБ (Дмитрий Егоров)