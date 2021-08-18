  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:07
152
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: на Невском проспекте пьяный "регулировщик" охраняет автобусную полосу

0 0

Мужчина запрещает водителям останавливаться на автобусной полосе.

На Невском проспекте в Петербурге очевидцы заметили не совсем трезвого мужчину, который вжился в роль регулировщика. Видео попало в социальные сети. 

На Старо-Невском проспекте пьяный мужчина пытается регулировать движение и не разрешает заехать на автобусную полосу никому другому.

автор поста

Мужчина дает понять автомобилистам, что отныне автобусная полоса находится под присмотром: петербуржец не разрешает водителям останавливаться на полосе. А вот водителю автобуса мужчина любезно разрешил проехать на территорию, предназначенную для транспорта.

Ранее появилось видео избиения лошади в центре Петербурга.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: невский проспект, пьяный, регулировщик
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии