Видео: на Невском проспекте пьяный "регулировщик" охраняет автобусную полосу

Мужчина запрещает водителям останавливаться на автобусной полосе.

На Невском проспекте в Петербурге очевидцы заметили не совсем трезвого мужчину, который вжился в роль регулировщика. Видео попало в социальные сети.

На Старо-Невском проспекте пьяный мужчина пытается регулировать движение и не разрешает заехать на автобусную полосу никому другому. автор поста

Мужчина дает понять автомобилистам, что отныне автобусная полоса находится под присмотром: петербуржец не разрешает водителям останавливаться на полосе. А вот водителю автобуса мужчина любезно разрешил проехать на территорию, предназначенную для транспорта.

Ранее появилось видео избиения лошади в центре Петербурга.

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