Появилось видео избиения лошади в центре Петербурга

Инцидент произошел утром 18 августа.

Утром 18 августа пьяные петербуржцы устроили потасовку в центре Петербурга, в результате которой пострадала и лошадь. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На видео можно увидеть компанию молодых людей, один из них решил забраться на лошадь. Однако животному такой план оказался не по душе: лошадь попыталась уйти от пьяной компании. После чего молодые люди решили "успокоить" животное кулаками. Напомним, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что в Петербурге два пешехода попали в больницу после драки со стрельбой с водителем BMW.

Видео: Piter.tv