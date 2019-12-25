В Петербурге два пешехода попали в больницу после драки со стрельбой с водителем BMW

Водитель пояснил, что в ходе драки с прохожими использовал деревянную доску, а со стороны его оппонентов кто-то выстрелил в воздух.

В Московском районе Петербурга конфликт между водителем и пешеходами закончился дракой и стрельбой. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В дежурную часть полиции поздним вечером 1 августа поступили сообщения о групповой драке и стрельбе у дома по улице Севастьянова. Как оказалось, конфликт завязался между водителем BMW и пешеходами, позже он перерос в драку. "По горячим следам" был задержан 21-летний водитель иномарки.

Мужчина пояснил, что в ходе драки с прохожими использовал деревянную доску, а со стороны его оппонентов кто-то выстрелил в воздух. Прохожие – 27-летняя девушка и 39-летний мужчина попали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. После оказания помощи их отпустили домой.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее драка у гостиницы на Большевиков помогла выявить 166 нарушителей.

Фото: Piter.tv