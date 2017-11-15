Правительство поддержало законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

Дополнительно к уголовной ответственности появится административная ответственность.

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении штрафа до 200 тыс. рублей за жестокое обращение с животными. Об этом "РИА Новости" сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Штрафы будут действовать за жестокое обращение с животными, ненадлежащее содержание, выброшенных питомцев, а также за жестокое обращение над подопечными цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов. Максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тыс. рублей, для юридических лиц – 200 тыс. рублей.

Рассматривать дела об указанных правонарушениях смогут региональные органы ветеринарного контроля, Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Ранее мы писали, что Путин поручил ввести учет домашних животных.

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