Путин поручил ввести учет домашних животных

Правительство должно разработать законопроект до 1 декабря.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря 2021 года разработать поправки в законодательство об учете домашних и бездомных питомцев. Об этом пишет ТАСС.

К новым задачам правительства РФ относится определение порядка передачи питомцев в приюты и налаживание системы реагирования на жестокое обращение с животными. Сообщается, что новый законопроект также будет разъяснять вопросы передачи животных новым собственникам.

Предлагается ввести учет домашних питомцев, а также систему мониторинга за популяцией животных без владельцев. Также новым законом будет регламентировано содержание и разведение животных частными владельцами, а также клубами и ассоциациями.

Новые нормы предполагают также стимулирование россиян к добровольной стерилизации, вакцинации и маркировании их питомцев.

Также Путин поручил кабмину разработать нормы для приютов временного и постоянного содержания. В них должны быть указаны количество питомцев, длительность их нахождения и потребность в питании и медицинских препаратах.

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