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Госдума ввела запрет на изъятие домашних животных за долги

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Депутаты выступили за гуманный подход к животным и их владельцам.

Госдума России ввела запрет на изъятие домашних животных за долги. Документ принят представителями нижней палаты парламента в третьем чтении на пленарном заседании. Речь идет о питомцах, которые не используются гражданами в рамках предпринимательской деятельности. Изменения будут внесены в Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил коллегам, что внесение изменений по данному законопроекту необходимо ради гуманного отношения не только к самим животным, но и к их владельцам. При этом парламентарий заметил, что многие питомцы становятся членами семьи, поэтому их изъятие является существенным и болезненным событием. Нововведение позволит предотвращать такие ситуации в случае отправки дела должника к приставам.

Госдума запретила иностранцам проводить экскурсии в России.

Видео: Государственная дума

Теги: госдума, гражданский кодекс, домашние животные, запрет
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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