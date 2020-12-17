Госдума запретила иностранцам проводить экскурсии в России

Также экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны пройти переаттестацию.

Государственная Дума приняла закон, который запрещает иностранцам работать экскурсоводами, сообщается на сайте законодательного органа России.

В законе отмечается, что иностранцы не имеют право проводить экскурсии на территории России. Это не относится к представителям тех стран, которые заключили особые соглашения с правительством России. В документе также говорится, что люди без гражданства РФ могут продолжить работать инструкторами-проводниками.

Согласно новому законодательству, экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны проходить обязательную аттестацию раз в пять лет. Для работы экскурсоводом россиянин обязан иметь среднее профессиональное или высшее образование. Гиды-переводчики обязательно должны свободно владеть иностранным языком.

Также сообщается, что Ростуризм будет вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года.

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