В этом году по рекам и каналам Петербурга запустят более 100 прогулочных маршрутов

Судоходные компании очень рассчитывают на российских туристов и местных жителей.

В этом году для петербуржцев и гостей города запустят более 100 прогулочных маршрутов по рекам и каналам. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на слова президента Ассоциации владельцев пассажирских судов города Владимира Родионова.

Из-за убытков в прошлом году в этом сезоне судоходные компании очень рассчитывают на российских туристов и местных жителей. Однако до сих пор не понятно, насколько "плотно" можно будет заполнять прогулочные катера.

Не смотря на тяжелые времена и финансовую нестабильность, цены на билеты останутся на уровне прошлого года. В зависимости от программы и продолжительности водной экскурсии стоимость будет колебаться от 500 до 800 рублей. При этом в прошлом году были и те, кто катал за 300 рублей.

Кроме того, Родионов заявил, что в Петербурге нужно развивать инфраструктуру для новых форм водного отдыха – байдарок, SUP-бордов и других плавательных средств, которые популярны во всем мире.

Ранее мы писали, что пассажирские перевозки по рекам и каналам Петербурга могут стартовать 15 апреля.

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