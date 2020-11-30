Пассажирские перевозки по рекам и каналам Петербурга могут стартовать 15 апреля

Директор Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт Петербурга Владимир Родионов в беседе с 78.ru рассказал, когда в Петербурге стартуют пассажирские перевозки по рекам и каналам. По его словам, прогулочные катера начнут курсировать в Северной столице 15-20 апреля. Все зависит от гидрометеорологических условий и ледовой обстановки на Ладожском озере.
В настоящее время Ладожское озеро покрыто льдом на 50%. Припай сохраняется на юго-восточной и восточной частях бухты Петрокрепость. На Свирской губе наблюдается плавучий лед, который ветрами прижало к восточному побережью Ладожского озера.
Владимир Родионов отметил, что сегодня все судоходные компании города находятся в кризисном положении. Ожидается, что в 2021 году по рекам и каналам будут курсировать все компании за исключением двух-трех.
Ранее мы писали, что петербургские мосты готовы к сезону навигации 2021 года.
Фото: pixabay.com
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