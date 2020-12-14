Петербургские мосты готовы к сезону навигации 2021 года

Регулярные разводки стартуют в ночь с 9 на 10 апреля.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге откроется сезон навигации и начнется разводка мостов. Как сообщили в пресс-службе, все переправы уже готовы к периоду навигации и проходу судов, следующих по Волго-Балтийскому водному пути.

В межнавигационный период специалисты городского "Мостотреста" привели в порядок основные механизмы, заменили устаревшие детали, провели 50 технологических разводок, чтобы проверить работу переправ после модернизации и замены оборудования и отремонтировать узлы разводных пролетов. Также специалисты предприятия подготовили к навигации несколько катеров, плавучую базу для осмотра и ремонта мостов, водолазное судно.

В период навигации из 18 разводных мостов Петербурга регулярно разводятся 12: Троицкий, Литейный, Володарский, Большеохтинский, мост Александра Невского – через Неву, Благовещенский и Дворцовый мосты – через Большую Неву, Тучков и Биржевой мосты – через Малую Неву, Гренадерский, Сампсониевский и Кантемировский мосты – через Большую Невку.

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Фото: Piter.TV