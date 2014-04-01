В Петербурге отремонтируют 34 спортивные дворовые площадки в течение года

Ремонтные работы будут проводить в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта.

За текущий 2021 год в Петербурге планируют привести в порядок 34 спортивные дворовые площадки, сообщает Смольный.

Ремонт проведут в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. За время действия программы уже благоустроили более 700 мест для игр, из них 39 – в прошлом 2020 году.

Всего в городе действуют 2727 спортивных площадок, 1193 из из которых находятся во дворах. На них устанавливают оборудование, необходимое для подготовки к сдаче норм ГТО, а также универсальные хоккейные коробки (их можно использовать и летом, и зимой). Большинство из площадок закреплены за районными центрами физкультуры, спорта и здоровья.

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