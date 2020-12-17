Радченко оценил выступление сборной России в первых матчах отбора на ЧМ-2022

Команда Станислава Черчесова стартовала с двух побед над Мальтой и Словенией, а также уступила Словакии.

Бывший нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко в интервью порталу "Спорт Эксперт" оценил выступление сборной России по футболу в первых матчах отборочного раунда чемпионата мира - 2022.

По словам экс-футболиста, команда Станислава Черчесова наиграла на "4-". Он уверен, что тренерский штаб и руководство сборной проанализируют результат и сделают выводы.

Стоит вспомнить то, как мы играли в Лиге Наций – там тоже были проблемы в игре. Очевидно, нам следует улучшать ее, поскольку то, как мы играли против Словакии, не позволит нам на что-то претендовать в отборе. Дмитрий Радченко, экс-нападающий "Зенита"

Также Радченко отметил, что текущая ситуация в группе неоднозначная, поскольку любая команда будет претендовать и бороться за выход в финальную стадию ЧМ-2022.

Напомним, сборная России стартовала в квалификации с двух побед над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). В третьей игре команда уступила на выезде Словакии со счетом 1:2. Россияне занимают второе место в группе H, набрав шесть очков.

Ранее стало известно, что матчи Евро-2020 на "Газпром Арене" пройдут со зрителями.

Фото: fc-zenit.ru