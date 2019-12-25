Футболист играет в "Сьоне" с 2024 года.

Полузащитник швейцарского "Сьона" и сборной России по футболу Антон Миранчук ответил на слухи об интересе "Зенита". Его слова приводит портал "Чемпионат".

"Сьон" уступил "Зениту" со счетом 2:5 по итогам товарищеского матча в Санкт-Петербурге. По словам 29-летнего игрока, он не понимает, как реагировать на слухи о его возможном переходе к сине-бело-голубым. Также полузащитник отметил, что не может рассуждать о возвращении в Россию, если поступят конкретные предложения от клубов.

Антон Миранчук играет в "Сьоне" с 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 24 матча во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" отправил Васильева в аренду в "Сочи".

Фото: fc-zenit.ru