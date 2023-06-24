Record: "Зенит" предложил 35 млн евро за полузащитник "Ботафого" Альмаду

Игрок рассматривает вариант с трансфером в "Бенфику".

Полузащитник "Ботафого" Тьяго Альмада может перейти в "Зенит". Об этом сообщило издание Record.

По информации источника, за трансфер 24-летнего игрока сине-бело-голубые предлагают 35 млн евро. При этом сам Альмада рассматривает вариант с переходом в португальскую "Бенфику".

Тьяго Альмада играет в "Ботафого", однако вторую половину прошлого сезона выступал за "Лион" на правах аренды. За бразильский клуб он провел 26 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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Фото: botafogo.com.br