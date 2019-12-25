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ФК "Торпедо" исключили из Российской премьер-лиги
Сегодня, 13:06
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ФК "Торпедо" исключили из Российской премьер-лиги

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Также клуб оштрафовали на 5 млн рублей.

Футбольный клуб "Торпедо" исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Решение об исключении московского клуба приняли на заседании КДК РФС. Ранее руководителей "Торпедо" обвинили в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решение в пользу клуба. Также черно-белых оштрафовали на 5 млн рублей.

Напомним, по итогам минувшего сезона Первой лиги "Торпедо" заняло второе место и вышло в РПЛ. Новый сезон чемпионата стартует 18 июля.

Ранее Антон Миранчук ответил на слухи об интересе "Зенита".

Фото: torpedo.ru

Теги: кдк рфс, российская премьер-лига, фк торпедо москва
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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