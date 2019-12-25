ФК "Торпедо" исключили из Российской премьер-лиги

Также клуб оштрафовали на 5 млн рублей.

Футбольный клуб "Торпедо" исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Решение об исключении московского клуба приняли на заседании КДК РФС. Ранее руководителей "Торпедо" обвинили в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решение в пользу клуба. Также черно-белых оштрафовали на 5 млн рублей.

Напомним, по итогам минувшего сезона Первой лиги "Торпедо" заняло второе место и вышло в РПЛ. Новый сезон чемпионата стартует 18 июля.

Ранее Антон Миранчук ответил на слухи об интересе "Зенита".

Фото: torpedo.ru