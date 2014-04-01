Матчи Евро-2020 на "Газпром Арене" пройдут со зрителями

На трибунах стадиона смогут быть 50% болельщиков, сообщили организаторы.

В среду, 31 марта, стало известно, что матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге пройдут со зрителями.

Как рассказал Алексей Сорокин, гендиректор оргкомитета Евро-2020, на трибунах стадиона смогут быть 50% болельщиков от общего числа вместимости "Газпром Арены". Он также добавил, что возможно увеличение числа зрителей.

Это возможно, потому что "УЕФА предоставляет такую возможность — до 28 апреля каждый город может произвести увеличение количества допускаемых зрителей".

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы. Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее Piter.tv писал, что "Зенит" проиграл ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги.