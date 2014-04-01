Игра завершилась со счетом 74:86 в пользу москвичей.

"Зенит" проиграл ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги 30 марта. Игра, состоявшаяся на "Сибур Арене", завершилась со счетом 74:86 в пользу москвичей, ЦСКА вышел в плей-офф.

Петербуржцы уступали соперникам во всех четвертях, кроме третьей – в ней счет сравнялся. В первой сине-бело-голубые набрали 18 очков против 22 у ЦСКА, во второй – 24 против 26, в четвертой – 17 против 23.

Лидерами неудачного для "Зенита" матча признали защитников Билли Бэрона, Кевина Пангоса и Матеуша Понитку и нападающего Уилла Томаса. Эти игроки показали самые хорошие и эффективные результаты в передачах, бросках и подборах.

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Фото: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"