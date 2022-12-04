Глушенков вернулся в старт "Зенита" на матч с ЦСКА

Полузащитник отбыл дисквалификацию и готов играть против армейцев.

Полузащитник Максим Глушенков вернулся в стартовый состав "Зенита" на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА. Игра состоится 5 сентября на "Газпром Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени. Глушенков пропустил предыдущий тур из-за дисквалификации после удаления в матче со "Спартаком" (0:2). В игре с "Факелом" (1:0) он отсутствовал, и команда играла в меньшинстве.

Состав "Зенита": Денис Адамов (вратарь), Густаво Мантуан, Кевин Андраде, Нуралы Алип, Роман Вега, Вильмар Барриос (капитан), Артем Карпукас, Джон Джон, Педро, Максим Глушенков, Луис Энрике, Александр Соболев.

У ЦСКА с первых минут: Владислав Тороп (вратарь), Матеус Рейс, Данил Круговой, Жоао Виктор, Мохаммед Аззи, Джамалутдин Абдулкадыров, Кирилл Данилов, Иван Обляков (капитан), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Лусиано Гонду. Встреча станет центральным событием тура: обе команды борются за высокие места в таблице.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: ФК "Зенит"