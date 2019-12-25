Петербургский "Зенит" встретится с "Локомотивом" 12 сентября

Вендел станет особым гостем предматчевой программы на игре с Локомотивом.

Сегодня, 12 сентября, петербургский "Зенит" проведёт матч против московского "Локомотива". Игра состоится на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи запланировано на 16:15.

Прямую трансляцию поединка организуют телеканал "Матч ТВ", радиостанция "Радио „Зенит"" и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Перед началом игры гостей арены ждёт особый сюрприз. В предматчевой программе примет участие бразильский полузащитник "Зенита" Вендел. Он пообщается с болельщиками, даст автографы и сделает совместные фотографии на память. О деталях сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV