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Петербургский "Зенит" встретится с "Локомотивом" 12 сентября
Сегодня, 12:04
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Петербургский "Зенит" встретится с "Локомотивом" 12 сентября

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Вендел станет особым гостем предматчевой программы на игре с Локомотивом.

Сегодня, 12 сентября, петербургский "Зенит" проведёт матч против московского "Локомотива". Игра состоится на стадионе "Газпром Арена". Начало встречи запланировано на 16:15.

Прямую трансляцию поединка организуют телеканал "Матч ТВ", радиостанция "Радио „Зенит"" и онлайн-кинотеатр "Кинопоиск". Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Перед началом игры гостей арены ждёт особый сюрприз. В предматчевой программе примет участие бразильский полузащитник "Зенита" Вендел. Он пообщается с болельщиками, даст автографы и сделает совместные фотографии на память. О деталях сообщила пресс-служба клуба.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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