Экс-игрок "Крыльев Советов" Бабкин сделал голевой пас в матче с "Зенитом"

Бабкин отметился результативной передачей в игре "Локомотива" с "Зенитом".

"Зенит" 12 сентября в Санкт-Петербурге обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:1. В составе гостей результативной передачей отметился бывший полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Бабкин.

"Локомотив" открыл счет на 18-й минуте встречи. Бабкин отдал голевой пас на Александра Руденко, который отправил мяч в ворота. После перерыва "Зенит" сравнял счет благодаря голу новичка команды Кевина Андраде, а на 70-й минуте Педро сделал передачу на Луиса Энрике, который реализовал выход один на один.

Для Бабкина эта голевая передача стала первым результативным действием за 4 матча в составе "Локомотива". 23-летний футболист перешел в московский клуб 21 августа 2026 года из "Крыльев Советов" за 2,25 млн евро. В составе самарской команды он провел 114 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

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Фото: ФК "Зенит"