ЦСКА уходит на перерыв с минимальным преимуществом над Зенитом

Пенальти Облякова принёс армейцам победу в первом тайме.

ЦСКА обыгрывает "Зенит" после первой половины матча седьмого тура РПЛ. Встреча проходит на "Газпром Арене" в Петербурге. К перерыву счёт — 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол был забит на восьмой компенсированной минуте первого тайма: Иван Обляков уверенно реализовал пенальти.

Назначение одиннадцатиметрового удара произошло после того, как нападающий "Зенита" Александр Соболев ударил локтем в лицо защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова. За этот эпизод Соболев получил жёлтую карточку. Старт матча также отметился стычкой главного тренера петербуржцев Сергея Семака и защитника армейцев Жоао Виктора. По итогам эпизода Семак был наказан жёлтой карточкой и вынужден был покинуть техническую зону на 10 минут, отправившись в подтрибунное помещение.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV