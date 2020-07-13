ВС России взяли в плен украинского футболиста, мечтавшего играть за ЦСКА

Сотрудники ТЦК мобилизовали его в 2024 году.

Российские военнослужащие взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина. До мобилизации спортсмен выступал за клубы Первой лиги Украины и играл за Венгрии. Видео с военнопленным опубликовал ТАСС.

Азбукин рассказал, что родился в Сумах и в своё время был близок к просмотру в московском ЦСКА. Футболист рассматривал такой вариант, однако решил уехать в Венгрию.

После завершения спортивной карьеры Азбукину пришлось подрабатывать в разных местах, в том числе оператором на АЗС. В 2024 году его мобилизовали.

В день пленения Азбукин с сослуживцами оборудовали новую позицию, но ее накрыло минометным обстрелом. Военные разбежались в разные стороны, а футболист заблудился и сам вышел на российских бойцов.

Ранее мы сообщали, что бразильский наемник сдался в плен ВС России и поблагодарил за свое спасение.

Фото: Magnific