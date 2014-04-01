Наказание получили двое футболистов.

Любительский футбольный турнир в Москве завершился массовой дракой. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. По данным специалистов, встреча на поле проходила между спортсменами из FC World Class и "На футболе". Соперники вышли друг против друга в рамках полуфинала золотого плей-офф турнира Urban League.

Конфликт между игроками зафиксирован на 56-ой минуте матча. Он перерос в драку с участием большинства футболистов. В результате голкипер команды "На футболе" Радик Клоян был дисквалифицирован на пять матчей. Представитель World Class Арби Дудаев получил пожизненное отстранение от встреч турнира.

В Москве два специалиста Минпромторга задержаны по делу о крупной взятке.

Видео: Telegram / Mash