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Любительский футбольный турнир в Москве завершился массовой дракой

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Наказание получили двое футболистов.

Любительский футбольный турнир в Москве завершился массовой дракой. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. По данным специалистов, встреча на поле проходила между спортсменами из FC World Class и "На футболе". Соперники вышли друг против друга в рамках полуфинала золотого плей-офф турнира Urban League. 

Конфликт между игроками зафиксирован на 56-ой минуте матча. Он перерос в драку с участием большинства футболистов. В результате голкипер команды "На футболе" Радик Клоян был дисквалифицирован на пять матчей. Представитель World Class Арби Дудаев получил пожизненное отстранение от встреч турнира.

В Москве два специалиста Минпромторга задержаны по делу о крупной взятке.

Видео: Telegram / Mash

 

Теги: драка, москва
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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