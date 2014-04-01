  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве два специалиста Минпромторга задержаны по делу о крупной взятке
Сегодня, 9:35
102
lesjasap

В Москве два специалиста Минпромторга задержаны по делу о крупной взятке

0 0

Чиновников обвиняют в коррупции на сумму в 500 млн рублей.

В Москве два специалиста Минпромторга России задержаны по делу о крупной взятке. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По данным информационного агентства, речь идет о сотрудниках отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности в департаменте судостроительной промышленности Андрее Бандурове и Сослане Гериеве. Чиновники не признают вину. При этом следствие полагает, что сумма взятки составила более 500 тысяч рублей.

Бандурову и Гериеву инкриминируется следствием получение взятки в крупном размере, а именно в размере более 500 тыс. рублей. В ходе допроса они заявили о непризнании вины.

источник ТАСС

Второй источник агентства уточнил, что на момент задержания Бандуров находился на больничном. Силовики заявили, что оба фигуранта уголовного дела имеют обширные связи в правоохранительных органах, а также знакомы с методикой проведения оперативных мероприятий. 

Генпрокуратура: в России резко вырос уровень коррупции.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, коррупция, минпромторг, москва
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии