В Москве два специалиста Минпромторга задержаны по делу о крупной взятке

Чиновников обвиняют в коррупции на сумму в 500 млн рублей.

В Москве два специалиста Минпромторга России задержаны по делу о крупной взятке. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По данным информационного агентства, речь идет о сотрудниках отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности в департаменте судостроительной промышленности Андрее Бандурове и Сослане Гериеве. Чиновники не признают вину. При этом следствие полагает, что сумма взятки составила более 500 тысяч рублей.

Бандурову и Гериеву инкриминируется следствием получение взятки в крупном размере, а именно в размере более 500 тыс. рублей. В ходе допроса они заявили о непризнании вины. источник ТАСС

Второй источник агентства уточнил, что на момент задержания Бандуров находился на больничном. Силовики заявили, что оба фигуранта уголовного дела имеют обширные связи в правоохранительных органах, а также знакомы с методикой проведения оперативных мероприятий.

Генпрокуратура: в России резко вырос уровень коррупции.

Фото: Piter.tv