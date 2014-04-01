Генпрокуратура: в России резко вырос уровень коррупции

Размер каждой третьей взятки не превышает 10 тысяч рублей.

В Генпрокуратуре заявили о росте количества коррупционных преступлений зимой 2021 года на 11,8%. Почти половина связана со взяточничеством. Отмечается, что размер каждой третьей взятки не превышал 10 тысяч рублей.

В топ-3 регионов с большим уровнем взяточничества вошли Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%". сообщение Генпрокуратуры РФ

За два первых месяца текущего года число экономических преступлений выросло на 1%, Также увеличился их удельный вес – с 7,8% до 8,3%. Более семи тысяч преступлений экономической направленности совершены в крупном и особо крупном размере.

Материальный ущерб на данный момент оценивается в 65 миллиардов рублей.

Ранее в Петербурге задержан начальник таможенного поста за получение взятки.

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