Образ среднестатистического преступника не меняется несколько лет.

Генпрокуратура России описала среднестатистического преступника. На портале правовой статистики говорится о том, что чаще всего закон в стране нарушает мужчина 30-49 лет без постоянного источника доходов, а также без высшего образования. Именно на такую возрастную категорию граждан приходится 53,9 процентов преступников-мужчин. Тех, кто имеет только среднее общее или среднее профессиональное образование - 34,6 и 34,8 процента соответственно. Преступниками без постоянных источников доходов являются среди них 69 процентов. Большинство( порядка 93,3 процентов) - это граждане России.

Меньше всего преступлений в России совершают подростки 14-15 лет, а также граждане с высшим профессиональным образованием, представители органов государственной власти. В Генпрокуратуре РФ заметили, что среднестатистический портрет преступника не меняется в течение последних нескольких лет.

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Фото: Piter.tv