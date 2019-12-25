Генпрокуратура направила в суд дело об убийстве Япончика

Криминального авторитета убили в июле 2009 года.

Генпрокуратура России направила в суд дело об убийстве криминального авторитета Япончика. Об этом заявили представители пресс-службы надзорного ведомства.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), а также незаконном обороте оружия… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. пресс-релиз Генпрокуратуры РФ

Следственные органы полагают, что в апреле 2009 года подозреваемый Илья Симония организовал убийство оппонента ради передела сфер влияния. Ранее судимый гражданин мог привлечь к преступлению Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Члены ОПГ установили за жертвой слежку, а также закупились оружием (винтовкой Драгунова), патронами, нашли "Газель". Подозреваемые установили, что Япончик часто находится в ресторане "Тайский слон" по Хорошевскому шоссе в Москве. В результате Будба выстрелил в цель 28 июля того же года. В момент трагедии Япончик выходил из ресторана, а киллер находился в машине. Пострадавший скончался в больнице 9 октября.

В настоящее время Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба смогли скрыться от следствия. Они объявлены в международный розыск.

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Фото: Piter.tv