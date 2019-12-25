Лоту Гули скончался из-за выстрела в затылок.

Раскрыты подробности убийства главного вора в законе Азербайджана. Об этом сообщили журналисты из "Прайм Крайм". В издании отметили, что 47-летний Надир Салифов, известный под псевдонимом Лоту Гули, погиб из-за выстрела в затылок. Трагедия произошла в гостиничном номере турецкой Антальи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что иностранца застрелили во время ужина в ресторане. Сейчас на месте убийства работают следователи и другие эксперты. Журналисты отметили, что убийцей Гули оказался криминальный авторитет Хан Ахмедилинский, который входил в ближайшее окружение покойного.

Гули не скончался на месте. С тяжелым ранением головы его госпитализировали. Он умер, не приходя в сознание. Убийца смог скрыться, но позже его задержали на шоссе до города Денизли.

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