В Азербайджане появился Т-90С под флагом Турции

Баку и Анкара проводят совместные военные учения.

В Азербайджане появился танк Т-90С под флагом Турции. Соответствующий снимок опубликовали представители Telegram-канала "Военный осведомитель". В сообщении говорится о том, что боевая машина участвует в совместных турецко-азербайджанских учениях. Известно, что техника принадлежит армии Баку.

Днем 30 июля боевую технику доставили в Азербайджан. Ее выгрузили из транспортного самолета. На ролике военные показали как происходит разворачивание походной колонны мотопехоты в боевой порядок.

Напомним, что Азербайджан и Турция ведут совместные учения в рамках военного соглашения. Они начались 29 июля и завершатся 10 августа. В испытаниях задействованы авиация, бронетехника, артиллерия, минометы, ПВО двух стран. Маневры проводятся в рамках обострения конфликта на границе между Баку и Ереваном.

В Турции запретили самостоятельно накладывать еду на "шведских столах".

Фото: Telegram-канал "Военный осведомитель"