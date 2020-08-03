Стандарты в отелях "все включено" остались прежними, за исключением «шведского стола».

В Турции запретили самостоятельно накладывать еду на "шведских столах". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу федерации отельеров страны Сурури Чорабатыр.

Теперь еду туристам накладывает персонал. Кроме того, все столовые приборы и посуда проходят дезинфекцию в рамках правил, разработанных Минздравом Турции. В рамках принимаемых мер, персонал проходит соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. На территории страны по-прежнему действует масочный режим. Местных жителей и туристов просят соблюдать социальную дистанцию. Таким образом турецкие власти гарантируют безопасность для туристов в условиях пандемии коронавируса.

По данным Минздрава Турции в стране выявлено 230 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, скончались 5,7 тыс. человек.

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Видео: government.ru