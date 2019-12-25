Площадь Ломоносова украсили световые проекции в честь 250-летия Павловска

Грядущий юбилей станет важной вехой в истории Петербурга.

На исторических зданиях вокруг площади Ломоносова зажглись световые проекции, посвященные предстоящему 250-летию Павловска. Вплоть до юбилея в декабре 2027 года стены бывшего Министерства народного просвещения и Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой будут украшать изображения Павловского дворца, павильона "Храм Дружбы", Розового павильона, Пиль-башни и мавзолея "Супругу-благодетелю".

На одной из композиций представлен павильон, возведенный по проекту зодчего Карла Росси. Это подчеркивает неразрывную связь Павловска с остальным Петербургом, так как здания на площади Ломоносова также построены этим архитектором. Объединяет все проекции тема реки Славянки, протекающей сквозь Павловский парк.

Грядущий юбилей станет важной вехой в истории Петербурга. Правительство города выполняет работу по реставрации памятников Павловска и благоустройству улиц, стремясь напомнить жителям о великолепии дворцово-паркового ансамбля.

Световые проекции включаются по графику работы городского освещения, а управление оборудованием осуществляется дистанционно службой "Ленсвет". Проект реализуется совместно Комитетом по энергетике и Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). В последние годы на площади Ломоносова уже демонстрировались проекции, посвященные архитекторам Джакомо Кваренги, Константину Тону, Андрею Воронихину, Василию Стасову, а также деятелям балета Анне Павловой, Матильде Кшесинской и Николаю Цискаридзе

Ранее мы сообщили о том, что реставраторы приступили к восстановлению черепицы дома Капустина в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга