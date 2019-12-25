Юрист Крохин объяснил, почему не нужно самостоятельно развоздушивать батареи

Константин Крохин дал совет гражданам при проведении коммунальных работ.

Иногда даже после старта отопительного сезона в квартире радиаторы остаются холодными из-за ряда существенных причин. Если речь идет о воздушной пробке в системе, то проблему легко решит обычный сантехник. Журналистам телеканала "360.ru" российский председатель Союза жилищных организаций Москвы, член профильного комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты (ТПП), юрист Константин Крохин объяснил, почему не следует делать это самостоятельно. противном случае неуспешная работа может привести к коммунальной аварии на линии. Специалист рекомендовал любые работы, связанные с общедомовым имуществом, проводить через управляющую компанию (УК) или ТСЖ.

Вопрос работы батареи и системы отопления в целом — это компетенция и ответственность управляющей организации. Житель платит за это деньги. Но если по вине гражданина произойдет авария, зальет кипятком соседей, то ответственность будет исключительно на нем, так как человек вмешался в работу внутридомового оборудования. Константин Крохин, юрист

Юрист Крохин рассказал о способах сэкономить на коммуналке для пенсионеров.

Фото: Piter.tv