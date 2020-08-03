Самолеты развернулись в 56 км от столицы Армении.

Турецкие F-16 подлетели к Еревану на расстояние воздушного удара. Об этом сообщили журналисты из издания "Авиа.про". По данным экспертов, к столице Армении приблизились не менее двух боевых самолетов. Экипажи развернулись, когда расстояние до Еревана составило 56 километра. Благодаря такому маневру военные смогли отработать нанесение удара по Армении. Данное нападение может быть совершено силами Военно-воздушных сил Анкары.

Очевидцы рассказали, что после произошедшего на границе Армении были обнаружены вертолеты ВВС Азербайджана и Турции. Напомним, что с 29 июля военнослужащихе двух государств в рамках программы по сотрудничеству проводят токсические и летно-тактические тесты с боевыми стрельбами. Учений продлятся до 10 августа.

Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы.

Видео: YT / Topfelya