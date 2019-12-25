Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы

Он призывает включить в переговорный процесс представителей Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы. Никол Пашинян заявил во время правительственного заседания, что Азербайджан должен публично выступить против силовых действий на приграничных территориях.

Азербайджан должен публично отказаться от применения насилия и сделать надежные шаги по прекращению антиармянской риторики Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник заметил, что Нагорный Карабах должен стать полноценной стороной переговоров по урегулированию конфликта. Он выступил за укрепление системы безопасности между Ереваном и Баку. По словам Пашиняна, обсуждения по данной проблеме должны стать "осмысленными".

В Армении считают, что сейчас процесс переговоров между сторонами лишен смысла из-за подхода к нему Азербайджана. Он призвал Баку соглашаться на компромиссы и отойти от максималистских позиций.

В Баку сообщили об обстрелах на линии соприкосновения в Карабахе.