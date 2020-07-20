Премьер-министр Армении считает, что Баку скоро нападет на Нагорный Карабах.

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения". По словам премьер-министра Армении, Баку напали на пограничный пункт ради демонстрации собственной военной мощи, а также в целях отвлечения внимания. Чиновник заметил, что Ереван удвоил бдительность в связи с "агрессивной риторикой Баку в отношении давных территориальных конфликтов".

Поэтому Азербайджан решил нанести удар по тому направлению, где мы должны были ждать меньше всего Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По словам Пашиняна, боестолкновение на границе должно было "материализовать миф" о том, что армия Азербайджана считается непобедимой, а также способной разгромить морально-психологические позиции армян. Чиновник уверен, что в Баку собираются атаковать Нагорный Карабах, который считается оккупированной территорией.

Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров.

Видео: YT / a1plus