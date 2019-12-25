Молдавия планирует сотрудничать с обоими государствами.

Игорь Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров. Об этом президент Молдавии рассказал в видеоэфире на собственном странице на Facebook. Политик отметил, что сожалеет о ситуации, которая сложилась между двумя странами. Однако он надеется, что правительства смогут найти решение конфликта.

Очень досадно, все что происходит, в последние дни сообщалось о раненых и убитых, я очень надеюсь, что все это остановится, чтобы был мир. Мы будем развивать сотрудничество и партнерство и с Азербайджаном, и с Арменией Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что боевые столкновения на приграничных территориях Армении и Азербайджана ведутся с 12 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в обстреле населенных пунктов в Товузском и Тавушском районах, которые также граничат с Грузией.

Додон заявил, что намерен распустить парламент.