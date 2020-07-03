Додон надеется, что Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы

Об этом президент Молдавии рассказал на Facebook.

Игорь Додон надеется, что Владимира Плахотнюка экстрадируют из США в ближайшие месяцы. Об этом президент Молдавии рассказал подписчикам в рамках видеоэфира на собственной странице на Facebook.

Я надеюсь, что экстрадиция Плахотнюка произойдет в ближайшие месяцы, очень многие его ждут в Молдавии, чтобы он ответил за все годы узурпации власти Игорь Додон, президент Молдавии

Напомним, что Владимир Плахотнюк является бывшим депутатом и одним из богатейших людей Молдавии. С ноября 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал политика. Его объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. В Тверском суде Москвы заочно арестовали Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговли. В Молдавии экс-парламентарий обвиняется в уголовных делах, которые касаются отмывания денег в особо крупном размере.

Додон обвинил друга Порошенко в попытке захватить власть в Молдавии.

Видео: Facebook/Igor Dodon