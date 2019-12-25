Ранее КС страны отменил вступление соглашения о кредите в законную силу.

В Конституционном суде Молдавии приостановили вступление закона в силу, который должен был предусмотреть получение от России 200 миллионов евро в качестве кредита. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте инстанции.

Игорь Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России. Он рассказал, что соглашение между странами опротестовал депутат Сергей Сырбу. Он представляет политическую партию, которая имеет парламентское большинство.

Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, эффект будет очень негативным прокомментировал глава государства

Политик добавил, что без российских денег у страны не будет денег на реализацию инвестиционных проектов, социальные выплаты, а также строительство дорог.

Напомним, что Россия и Молдавия подписали документ о кредите 17 апреля. Со стороны РФ послом, поставившим подпись под соглашением стал Андрей Негуцей, а также представители Министерства финансов России.

Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина.