Документ продлен на один год.

Молдавия и "Газпром" продлили контракт на поставку газа на один год. Контракт от потребителя подписало газораспределительное предприятие "Молдовагаз". Об этом заявил председатель правления Вадим Чебан в обращении к премьер-министру Иону Кику.

Чиновник добавил, что участники соглашения также продлили взаимные обязательства по транзиту ресурса. Контракт истекал в 2019 году. С 2020 года Молдавия начнет покупать природный газ РФ по цене в 173-175 долларов за каждую тысячу кубометров. В первом квартале 2019 страна импортировала газ в расчете по 235 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина.

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