Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина. Игорь Додон поделился впечатлениями о встрече с президентом России. Политику запомнились слова главы РФ о том, что он никого не наказывает, но ничего не забывает. Об этом он рассказал "РИА Новостям".
Удивительным для меня остается, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события
прокомментировал спикер
При каждой встрече с Путиным Додон может обсуждать любые сложные вопросы. Такая стратегия позволяет быстрее находить решения и достигать взаимопонимания. Путин умеет сохранять спокойствие в очень напряженных ситуациях, особенно касающихся безопасности. Додон видит в российском лидере пример служения своему государству и народу.
Ранее Piter.tv писал о том, что Молдавия продолжит получать российский газ через Украину.
Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN
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