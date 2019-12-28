Игорь Додон рассказал, какие качества ценит в президенте РФ.

Президент Молдавии рассказал об особенностях характера Путина. Игорь Додон поделился впечатлениями о встрече с президентом России. Политику запомнились слова главы РФ о том, что он никого не наказывает, но ничего не забывает. Об этом он рассказал "РИА Новостям".

Удивительным для меня остается, как он и спустя десятилетия помнит до мельчайших деталей определенные события прокомментировал спикер

При каждой встрече с Путиным Додон может обсуждать любые сложные вопросы. Такая стратегия позволяет быстрее находить решения и достигать взаимопонимания. Путин умеет сохранять спокойствие в очень напряженных ситуациях, особенно касающихся безопасности. Додон видит в российском лидере пример служения своему государству и народу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Молдавия продолжит получать российский газ через Украину.

Видео: YouTube/SHOWTIME, CNN