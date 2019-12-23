Додон заявил, что изменений не предвидится.

Молдавия продолжит получать российский газ через Украину. Президент республики заявил, что для страны ничего не изменится в поставках с 2020 года. Об этом спикер рассказал во время брифинга с премьером Ионом Кику "РИА Новостям". Игорь Додон напомнил, что российский газ доставляется обычным путем через Украину.

Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать прокомментировал политик

Додон добавил, что альтернативные планы, разработанные чиновниками. Молдавии не пригодятся. В частности, стране не придется брать аккредитив от ЕБРР в размере 50 млн долларов.Сейчас Молдавия покупает ресурс непосредственно у "Газпрома" по соглашению, заключенному в 2008 году. Стоимость газа формируется благодаря ценам н мировых рынках. Действие соглашения заканчивается 31 декабря 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Молдавия планирует заменить российский газ на украинский.

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