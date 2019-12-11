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Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

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Республика рассматривает варианты поставок в случае приостановки транзита через Украину.

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у "Нафтогаза". Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на премьера республики Иона Кику.

Кишинёв рассматривает и другие варианты получения газа в случае прекращения транзита. Молдавия может получать голубое топливо через Болгарию, Румынию и Турцию.

Но в кризисной ситуации Молдавия будет закупать природный газ у "Нафтогаза". При этом, республике придётся найти дополнительное финансирование.

Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране.

Теги: газ, молдавия, нафтогаз
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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