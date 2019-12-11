Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у "Нафтогаза". Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на премьера республики Иона Кику.
Кишинёв рассматривает и другие варианты получения газа в случае прекращения транзита. Молдавия может получать голубое топливо через Болгарию, Румынию и Турцию.
Но в кризисной ситуации Молдавия будет закупать природный газ у "Нафтогаза". При этом, республике придётся найти дополнительное финансирование.
Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране.
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