Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Республика рассматривает варианты поставок в случае приостановки транзита через Украину.

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у "Нафтогаза". Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на премьера республики Иона Кику.

Кишинёв рассматривает и другие варианты получения газа в случае прекращения транзита. Молдавия может получать голубое топливо через Болгарию, Румынию и Турцию.

Но в кризисной ситуации Молдавия будет закупать природный газ у "Нафтогаза". При этом, республике придётся найти дополнительное финансирование.

Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране.